記憶體模組大廠威剛16日舉行法說會，預估今年下半年DRAM、NAND維持漲價態勢，在第3季可望雙位數成長，展望第4季DRAM維持高個位數成長，在供給有限，但AI相關應用陸續落地需求增加，預期2025年將會是DRAM爆發的一年。
威剛指出，DRAM今年的合約價維持向上趨勢，至於NAND在第1季相對強勁，不過在上游產能利用率回升後，漲幅已經趨緩；預估下半年的DRAM、NAND維持漲價態勢，第3季可望雙位數成長，第4季DRAM維持高個位數成長，NAND則相對量縮。
展望明年，威剛相對看好DRAM供需，主要因為AI PC、AI手機的新品陸續上市，以及上游廠商產能配置，DRAM表現可望優於NAND，在供給有限下，明年DRAM可能缺貨，帶動DRAM多頭時代。
威剛指出，預期到年底DDR5記憶體將成為主流，占記憶體市場5成以上，至於、DDR4記憶體將從主流商品轉為基型商品，以目前來說DDR4仍被視為替代階段，在第4季DDR4的價格有望增加。
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