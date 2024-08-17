許多人都有掏耳朵的習慣，然而，急診兒科主治醫師黃士倫分享，先前曾遇過個案因耳朵清理得太乾淨，結果一隻小蟑螂竟直接鑽到耳道最深處的耳膜。他並藉此提醒，其實耳屎有向外自清的作用，千萬別自行亂挖，以免造成耳朵受傷。若不慎遭昆蟲入侵耳朵，應先用油類物質將其窒息，再找醫師使用器械夾出來。

耳屎到底該不該清？醫師黃士倫在個人粉專發文說明，耳屎在醫學上稱為耳垢，在正常情況下耳垢只會存在於耳道外的3分之1處。即使不清理，耳垢也不會越來越多，因為它有向外自清的作用，能夠自行向外排泄。

黃士倫接著說，自行使用棉棒挖耳朵，往往因為越挖越深，會把耳垢推往耳道最深處的耳膜，有時甚至會出現「叩嘍叩嘍」的怪聲音，這些都是不當清潔耳朵所致。當耳垢栓塞時，應找醫師用機器吸取，或在耳鏡下用鑷子夾出來。若耳垢栓塞過硬，還會利用耳垢軟化劑，連續點幾天後，再回到門診處理。

黃士倫還提到，不建議去找專業美容院挖耳垢，可能因使用工具不乾淨，造成耳黴菌病；或是因常挖外耳道，引發外耳慢性發炎等後遺症，不可不慎。

另外，耳垢挖得太乾淨也不好，黃士倫提及先前處理過的個案，因耳朵挖得太乾淨，造成蟲蟲危機，一隻小蟑螂通行無阻，竟直接鑽到耳道最深處的耳膜。

最後，黃士倫提醒，耳朵一旦有異物要立即處理，以免造成外耳炎、耳膜穿孔、出血等問題。常見的非昆蟲異物有棉花、衛生紙、項鍊珠珠、小鋼珠等；而昆蟲入侵耳朵時，應先從耳朵外灌入甘油、嬰兒油等使其窒息， 再由醫師使用器械取出。