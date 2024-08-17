不少民眾去好市多購物時，都會購買一些烘焙食品當作點心或零食。近日就有名女網友發文分享一款迷你麻糬麵包，整盒30個，售價為299元。她表示，這款麵包不但好吃，而且放進氣炸鍋烤後，整個客廳都有香香的麵包味。對此，不少好市多會員都很認同，還強調，每周去購物時都會購買該麵包。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文提到，她之前都沒有注意到好市多賣的迷你麻糬麵包，近日剛好看到，就順手買了一盒回家吃吃看。她吃完之後給出評價，「滿好吃的，我以為好市多的麵包香味不會這麼重，但是打開盒子就聞到麵包香，口感也是鬆軟有嚼勁，隔天試著放進氣炸鍋烤，整個客廳都充滿香香的麵包味，可以當點心和宵夜。」

對此，許多網友紛紛留言點讚，「我昨天也有買，覺得好吃」、「這個好吃！平常放冷凍，要吃的時候用烤的或用氣炸鍋都很好吃」、「我上周去找，沒看到」、「每次經過必買，回購很多次了，小孩也很喜歡」、「越嚼越香，烤過再加奶油更加分」、「我微波一分鐘更好吃」、「好市多神物！家人超愛」、「這烤過很香，QQ好吃」、「大人小孩的最愛，每周都會買的我」。

不過也有人對迷你麻糬麵包不太滿意，稱「跟外面賣得差很多，口感很不對」、「買過覺的不太OK，不會再回購」、「好市多賣太貴了」、「沒烤過就很普通」、「買過一次，其他家賣的差不多產品比較好吃。」