高雄夏日盛事「大港閱冰」於17日正式開跑。（楊舒婷攝）

高雄夏日盛事「大港閱冰」於17日正式開跑，在新濱。駅前封街舉辦，全場總共有45間冰店與餐車進駐開賣冰品，除了傳統冰品外更有創意冰品系列，讓民眾一次吃到過癮，現場民眾風雨無阻，不到下午4點就突破千人湧入活動現場。高雄市長陳其邁也親自到場吃冰，更與日籍知名Youtuber Mana一同製作可愛動物冰。

觀光局長高閔琳說明，這次冰品市集活動除開放民眾現場針對冰品店家投票外，活動期間也邀請專業評審針對參與市集店家冰品的賣相、口味、創意等項目評分，並將綜合評審與民眾投票結果，選出各類獎項。透過這次活動，不僅能推廣本地特色冰品，吸引更多遊客前來品嚐，更能讓民眾親身參與投票與評選過程，還有許多親子互動遊戲，增添樂趣與互動性，絕對讓闔家大小留下難忘的美好回憶。

陳其邁表示，高雄有很多美食嘉年華，但大港閱冰是他想的，大家就盡量吃冰，現場有很多在地特色冰品，也有多各國的創意冰品，歡迎大家到吃冰首都，夏天就是往高雄跑就對了，包括晚間也有水上鋼鐵人的表演，歡迎大朋友小朋友一起前往。

觀光局表示，本次大港閱冰優惠大方送，與一卡通公司合作，推出限量電子優惠券，符合規定並單筆消費滿百，即能以優惠券兌換50元儲值金；另為鼓勵民眾愛護環境、減少碳排，租借環保餐具就可獲取限量的冰品折扣券50元。票選人氣冰品店家，活動好康再加碼，消費滿額就有機會獲得限量大港閱冰高雄熊鑰匙圈、扭蛋機抽獎等好禮；活動現場拍照打卡分享，就有機會獲得限定口味乖乖一包或義大世界摩天輪買一送一優惠券。

觀光局補充說道，本次活動開幕邀請到移居高雄的知名日本YouTuber「我是Mana」親切推廣高雄冰品，而現場也搭建大型帳篷提供民眾遮陽避雨和吃冰；除冰品市集之外，也邀請超人氣餐車共襄盛舉，還有奇幻魔術秀、小丑哥哥折氣球、創作歌手演唱等精彩節目。喜歡吃冰的朋友們更不能錯過「呷冰PK賽」，共同拚速度痛快吃冰，享受直衝腦門的快感；另外還有星冰跳跳樂，可跳出你要的禮券。

觀光局貼心提醒，活動現場周邊停車空間有限，請民眾不要開車，多利用大眾運輸，搭乘捷運或輕軌至哈瑪星站，出站（捷運哈瑪星站2號出口）即可抵達活動現場，免去停車及塞車煩惱，可把握更多時間享受美味冰品。相關活動訊息可上高雄旅遊網查詢。