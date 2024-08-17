彰化縣埔鹽鄉順澤宮發送「台灣No.1」麟洋配紀念版宮帽，有民眾拿到後轉手上網拍賣。（翻攝蝦皮拍賣／孫英哲彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮義工謝志工為台灣NO.1冠軍帽用印。（廟方提供／孫英哲彰化傳真）

主祀玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮，為慶祝羽球男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運衛冕金牌，連續兩周發送「台灣No.1」麟洋配紀念版宮帽，不料竟有民眾到手後即網拍喊價2800元，讓廟方感到無奈，並在今天表示，「這樣做不好啦！」

2019年間，挪威三鐵好手伊登在日本東京街頭隨手拾獲1頂埔鹽順澤宮宮帽後，他在當年法國尼斯三鐵賽中戴著順澤宮宮帽出賽，一舉奪冠，國外媒體刊出斗大伊登頭戴順澤宮宮帽的照片，之後伊登再多次奪冠，讓順澤宮宮帽頻頻攻占媒體版面，被冠上神帽、冠軍帽之稱，成為最多人戴的宮帽。

羽球男雙麟洋配組合再度拿下奧運金牌後，舉國同歡，順澤宮廟方也決定趕製「台灣No.1」麟洋配紀念帽，動員義工連夜印上宮印，並已在上周發放首批，今天及明天的的每天上午9點及下午1點等時段，各開放依序發放400頂，發完為止。

廟方強調，這次發送紀念版宮帽，除為分享奧運健兒奪金的喜悅外，另也為感謝國人打拚不放棄的精神，因此請已取帽大德，不要將宮帽進行買賣或重覆領取，把機會讓給更多人。今天他們聽到有人將宮帽上網拍賣喊2800元，這樣做真的不太好，拜託大家配合。

廟方說，民眾憑身分證件即可領取冠軍帽，每人每次限領1頂，看到有人將麟洋配紀念帽上網拍賣，他感覺這樣做已辜負「帝爺公」的美意，宮廟並不是用來圖利的商品，不要把「帝爺公」庇佑眾生的心意用來牟利，也不要重覆領取，希望把機會禮讓給還沒拿到的人。

順澤宮主委魏信顧表示，這次的紀念版宮帽印有羽球黃金男雙麟洋配、台灣NO.1的意象圖案，因上周民眾反應熱烈，因此又再追加作3000頂。今天清晨2點多就有在地信眾在廟外排隊等候，上午場於10點發送完畢，下午場則是在4點多發送完。