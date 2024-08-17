新北市勞工局今（17）日在板橋車站B1大廳舉辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，邀請新北12家庇護工場設攤展售。勞工局長陳瑞嘉說，庇護工場精心準備的中秋限定產品精緻美味，用料也講求健康、乾淨，歡迎大家選購。

陳瑞嘉表示，新北市目前共有25家庇護工場，協助超過500位庇護員工就業，今年邀請知名主持人蔡尚樺擔任年度代言人，為庇護工場的展售、形象影片拍攝，對她非常感謝。

蔡尚樺說她身為台中人，對於慈育庇護工場「仲月饗茶」禮盒裡的奶油酥餅、紅烏龍鐵觀音蛋黃酥特別有印象，讓她有「一秒回到家」的感覺，並回憶在樸樹咖啡樹林店拍攝形象片時，品嚐到單耳兔「生之歡慶」禮盒的咖啡、餅乾，以職人信念打造的滋味，讓她回味至今。

展售會現場也邀請身心障礙表演者「能量天使」、「陳冠瑋薩克斯風」及「翊聲承諾」帶來精采表演，並推出打卡享有免費視障按摩體驗、消費滿199元可獲得1次轉動好運扭蛋機會等限時快閃優惠，吸引大批民眾搶購。

勞工局補充，除了線下展售外，蝦皮平台「新北市庇護工場網路商城」亦設置「中秋專區」提供民眾選購，只要單筆消費滿399元以上，可登錄發票參加「庇護399滿額購」抽獎活動，獎項包含IPhone15 Pro手機、掃拖機器人、Dyson吹風機等多項大獎，歡迎民眾挑選。