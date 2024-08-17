台東紅烏龍創意茶藝競賽17日在台東故事館舉辦，台東縣長饒慶鈴（左）頒發優勝獎給鹿野第4代茶農吳謙竺（中）獲得、最佳茶侶獎林湘玟（右）。（蔡旻妤攝）

台東子弟吳謙竺獲紅烏龍創意茶藝競賽優勝

台灣茶藝文化底蘊深厚，全台茶藝師今天齊聚台東參與第1屆台東紅烏龍創意茶藝競賽。現場設有多種有趣的展售和體驗區，包括風格品茶沙龍、風格茶食指南及解憂茶人百貨，涵蓋了茶藝、飲食、家居選物等多方面內容，更規畫舞台表演及講座體驗。

獲優勝的鹿野第四代茶農吳謙竺以藍染背板與席上青苔帶著觀者走進花東海岸公路兩旁的風光，傳統朱泥及白瓷雙杯的搭配兼具傳統與現代的元素，表現了紅烏龍兼具烏龍與紅茶的優點特色，整體茶席表達了台東山海間慢活步調，茶湯醇和飽滿。

「一杯讓人感動的茶，茶藝師必須付出努力，也需經驗堆疊」吳謙竺說，茶藝是五感體驗，從茶湯、色澤、口感、喝下的氛圍等，茶藝師必須學習正確的茶知識、包括使用器具及沖泡水溫、茶量等皆須講究。她提及，很開心與全台茶藝好手參與盛事，過程中看見在地和外地茶職人以不同面向詮釋紅烏龍。

主審由茶.小樓創辦人暨茶藝師李素梅擔任，她指出，參賽作品的品質很高，進入決賽的選手都在伯仲之間，充分表現台東紅烏龍茶的風采。另3位評審分別由農業部茶及飲料作物改良場東部分場長蕭建興、甘樹執行總監洪崇倫、浮生半閒創辦人董紜綺擔任。蕭建興強調，台東紅烏龍適合冷泡熱泡，入選決賽的選手也都泡出紅烏龍的蜜香、果香味及溫潤感。競賽評分項目包含茶席布置、禮儀風範、泡茶技巧、茶湯表現、臨場應對等5項，各占15分至30分不等。

台東縣長饒慶鈴表示，自2022年成立「台東紅烏龍」品牌，紅烏龍不僅能冷泡，也能夠在傳統茶席上走出一片天 ，台東縣府也會力邀此次獲獎的茶職人代表台東，未來有機會準備茶席，讓外賓品嘗台東優質紅烏龍。

立委陳瑩說，紅烏龍是台東的特色茶，過去台東都沒有舉辦過茶藝競賽，她肯定台東縣政府此次舉辦全國的紅烏龍茶藝競賽，很希望未來可以變成例行性賽事，且將規模擴大。

縣府財經處長章正文說明，競賽自6月起吸引全台茶職人報名，最終評選出優勝獎由吳謙竺榮獲，優質獎陳質芬，優良獎高振軒，最佳茶湯獎王沛文，最佳茶席獎林筱諭，最佳茶侶獎林湘玟。