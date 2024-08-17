日本首相岸田文雄14日宣布不參加執政自民黨9月總裁（黨主席）選舉，放棄尋求連任首相。共同社17日報導，「岸田派」內開始出現推舉該派的內閣官房長官林芳正（63歲）的意見。林芳正向身邊人士表達了參選的意願。

自民黨總裁選舉很有可能以「9月12日發布公告、27日投計票」為日程。

共同社引述未透露姓名的前閣僚說，林芳正已向岸田派相關人士告知了考慮參選的想法。派內開始有聲音支持，認為他是「延續首相路線的最佳人選」。

林芳正在15日的記者會上被問及是否有意參選時，既沒有肯定也未否定。林芳正曾在2012年參加過黨總裁選舉，被視為派內下一任首相候選人。儘管岸田派鑑於自民黨派系收回扣事件已決定了解散方針，但45名成員的聯繫仍在。

共同社還引述相關人士16日透露，前官房長官加藤勝信（68歲）已開始為參加9月的黨總裁選舉做準備。另一方面，前任經濟安全保障擔當相小林鷹之（49歲）湊齊報名參選所需的20名推薦人已有眉目，打算下周初宣布參選，正展開最後協調。屬於「麻生派」的數位相河野太郎（61歲）與自民黨副總裁麻生太郎舉行了會談，就自己的參選計畫尋求理解。

加藤在16日晚的BS11電視節目中稱「我希望為黨總裁選舉做出具體行動」，展現了參選意願。他還強調：「如果不能湊齊20名推薦人，就無法報名參選。」他向最近見面的黨幹部稱，已獲得與自己一樣在岡山縣選區當選的議員的支持。

加藤屬於「茂木派」，但與已故前首相安倍晉三關係密切，曾在菅義偉內閣擔任官房長官。加藤還參與了跨黨派保守系議員組成的「日本會議國會議員懇談會」。茂木派龍頭、自民黨黨幹事長茂木敏充（68歲）也表達了參選意願。在BS電視節目中，茂木認為，考慮到取消派系的動向，同一派系中出現兩位參選者也沒有問題。