雲林縣北港鎮武德宮財神廟每年中元節普渡，開放信眾認贊普桌，數量年年增加，去年8708桌，今年達9536桌創歷年紀錄，市值逾千萬元，17日廟方表示有8成5贊普信眾響應捐贈普品，為他人植福也為自己種下善因，普品將分送給全台社福機購與弱勢家庭，藉由普渡活動，傳達中元教孝月的慈悲精神。

武德宮於農曆7月14、15舉辦盂蘭盆會暨中元普渡法會，結合佛教與道教儀式，旨在消災解厄，祈求國泰民安。普渡儀式施食賑濟孤魂，度化眾生，祈求幽陽兩界皆得平安與福氣。為方便更多信眾參與，2日法會提供全程直播服務，讓民眾線上齊沐法惠。

武德宮表示，每年中元節，廟方所舉辦的普渡法會堪稱全台最盛大。法會莊嚴圓滿，普施幽孤，儀式結束後的捐贈活動，也成為全台各公益慈善機構秋季的重要物資來源，普品內容物包括米、麵、罐頭、餅乾等食品，目前物價飆漲，希望藉此減輕弱勢家庭的經濟負擔。

武德宮說，「中元」為道教最重要的「三元」節日之一，中元節是道教信仰地官大帝萬壽的日子，地官大帝職司赦罪，因此這天被視為祈求淨化惡業、赦免罪過的大好吉日。

武德宮指出，佛教中，農曆7月15為「盂蘭盆節」，信眾藉由供養僧侶、行善積德，將功德迴向給過世的父母及祖先。中元普渡一向是台灣重要的節日活動之一，透過普渡儀式，信眾發心施食，度化幽魂，祈求自己與親人消減業果，讓大千世界得到照護。