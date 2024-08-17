嘉義縣舉辦「腰你健康．圍尺幸福」瘦腰團體競賽，17日公布成果，45支隊伍225人參加，共減去7692.2公分、減少5479.3公斤體重，平均每人腰瘦34.18公分，拿到冠軍的團體共減少117.7公分，大家的心得是飲食控制、減醣是關鍵。

這次腰瘦競賽分3組競賽，共有9隊勝出，總計減去7692.2公分，體重減少了5479.3公斤，今天在六腳鄉蒜頭國小頒獎，大成長城股份有限公司5人團體組瘦腰117.7公分，獲頒團體最高獎金1萬元禮券，個人獎則有10人獲獎，張小姐腰瘦30公分居冠，喜獲5000元禮券。

嘉縣府衛生局健康促進科長張秝淇說，團體冠軍大成長城公司5人組腰圍從520.2公分減至402.5公分，個人組張小姐從93公分減至63公分，都非常明顯腰瘦，而參賽者分享經驗都認為想腰瘦，飲食控制比運動更明顯有效。

成功腰瘦者採取適合自己的飲食控制方式來瘦腰，大成長城團隊安排進食的順序，先吃高纖食物，澱粉類最後吃，早餐空腹時先喝無糖豆漿；也有參賽者採用168斷食法；還有人下午6點前吃完晚餐後就不進食，而晚餐以喝水、芭樂等低糖蔬果及水煮蛋為主；基本原則是減醣（澱粉類）。

嘉縣府衛生局長趙紋華表示，維持健康腰圍女性＜80公分、男性＜90公分，降低罹患三高、慢性病、心血管疾病的風險。

趙紋華指出，依據衛福部2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，全國19歲以上成人代謝症候群盛行率34.6％，推估嘉義縣約有15萬人有代謝症候群症狀，鼓勵有代謝症候群困擾民眾，積極參與「代謝症候群防治計畫」，嘉義縣有50家診所及衛生所推動此計畫，20至64歲的民眾可多加利用。