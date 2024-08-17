美國官員週五（16）與緬甸反對派勢力進行了視訊會議，承諾會增加支持力度，以協助緬甸脫離軍政府，同意需要繼續向緬甸軍政府施壓，美國國務院表示。這次會議的消息傳出之際，中國也敦促鄰國協助飽受內戰摧殘的緬甸推進和平與和解進程，中國外長此前會見了寮國、緬甸和泰國的外長。

Current map of competing warlords in Myanmar. I think the State of Arizona has a copyright claim with the warlord on the bottom right over that flag. pic.twitter.com/akQE7MuACw — Dan Collins (@DanCollins2011) August 15, 2024

據《路透社》17日報導，美國國務院聲明指出，本次會議會議包括國務院政策副參謀長蘇利文（Tom Sullivan）、美國國際開發總署（USAID）亞洲區助理署長薛邁龍（Michael Schiffer），以及緬甸民主派全國團結政府（National Unity Government）、全國團結協商委員會（National Unity Consultative Council）和主要的抵抗組織，如克倫民族聯盟（Karen National Union）、克倫尼民族進步黨（Karenni National Progressive Party）和欽民族陣線（Chin National Front）的領導成員。緬甸國營媒體週四（15）報導，中國承諾提供技術支持來進行人口普查，隨後將進行選舉。

自2021年軍方發動政變推翻當選的文人政府以來，緬甸一直處於動亂之中，蘇利文和反對派團體在會議中一致認為，對軍政府繼續施壓以促使其改變方針至關重要。

美國官員還表示，華盛頓將繼續擴大對支持民主行動者的直接支持和援助，以幫助他們加強凝聚力，提升他們提供公共服務和人道援助的能力。

雙方承諾將與國際社會合作，包括聯合國和東協的緬甸問題特別代表，以結束這場危機。

此前，中國外長王毅稱緬甸的局勢令人擔憂，並建議鄰國應促進與緬甸的合作，幫助其創造避免衝突的經濟和社會條件。他還表示，中國支持緬甸的民主過渡，並支持一項區域計劃來尋找解決當前危機的方法。