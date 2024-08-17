蔡英文 （左）、賴清德 （右）。（圖／本報系資料照）

民眾黨主席柯文哲近日因為總統選舉政治獻金競選經費申報引發爭議，現在民眾爭相到監察院「政治獻金公開查閱平台」查閱各候選人競選經費申報，結果發現，蔡英文和賴清德均有申報一家飲品，亦即「彰化木瓜牛乳，民眾好奇，這家木瓜牛乳大王到底有多神奇，獲得兩任總統青睞。

近日，民眾黨主席柯文哲在競選總統時，向監察院申報政治獻金收支帳，被廠商抗議有幾場活動並未實際承辦，引發是否申報不實疑雲。包括時任競選總幹事的黃珊珊、財務部主管李文宗和會計師端木正均由民眾黨中評會研議處分。輿論也質疑，柯文哲向來以高道德標準自我要求，怎會犯此種低級錯誤。

（取自監察院網站）

（取自監察院網站）

另外，一般民眾及關心此議題的名嘴，也爭相到監察院網站「政治獻金公開查閱平台」查閱各候選人競選經費申報，試圖找出各候選人在申報經費有無相關爭議。

監察院網站還列出熱門的查閱對象，第一名就是柯文哲，其他如賴清德、蔡英文和徐巧芯都在熱門排行榜之上。

網友也用關鍵字查詢，發現「彰化木瓜牛乳大王」都有列在賴清德和蔡英文申報支出對象，似乎顯示蔡英文和賴清德團隊在競選期間，常常光臨「彰化木瓜牛乳大王」消費。

網友好奇問道，這家「彰化木瓜牛乳大王」到底有多好喝？可以獲得兩任總統競選團隊青睞？據了解，這家店在彰化已經開業一甲子，未來可能成為民眾朝聖的熱門地點。