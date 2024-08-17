大陸山東濟南一戶人家因瑣事引發的家庭爭吵，竟在深夜演變成在村民群組內互相飆罵，整場對罵持續一小時，最終警方以違法為由將三人全部行政拘留，此事近日曝光後，引發網友熱議。

根據大陸《紅星新聞》報導，這起事件發生於今年4月，但直到日前才被揭露。濟南市天橋區某村莊的村民們，當晚手機訊息頻繁響起，打開一看，發現是村內某戶一家三口因瑣事在群組內爆發激烈爭吵。群裡400多名村民紛紛留言勸阻，但該戶三人絲毫不為所動，反而愈演愈烈，不斷對罵，髒話充斥整個群組，這場鬧劇長達一小時才告一段落。

事後，村幹部出面調解，這家人終於言歸於好，並向群內村民道歉。然而，令人意想不到的是，警方認定三人已在群組內公開互相辱罵，違反了《治安管理處罰法》，遂對他們進行行政拘留。

這一波操作隨即在網上掀起軒然大波，網友紛紛質疑警方的處理過度嚴苛，有人直言：「家暴都沒見你們這麼快拘留」、「人家自己吵架憑什麼拘留」、「這也要拘留？太誇張了」。另有網友表示：「警察太閒了吧？這種事也管得這麼細」、「奇葩國家，這也要拘留」。警方此舉引發各界強烈討論，對執法尺度的適當性提出了更多質疑。