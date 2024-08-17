女歌手芮德(洪乙玲)不只能唱能跳、多才多藝，同時也是男歌手高爾宣的愛妻，2人2022年大方認愛後低調結婚，並在今年6月16日宣布已懷孕4個月。如今懷孕7個多月的芮德，養胎祕技也曝光了，竟然是每周健身3到4次，她笑稱：「教練是不是很希望我趕快生！」

正在做著重訓的女歌手芮德，在IG記錄自己的「孕婦健身」過程，她開玩笑寫下：「米玲(女兒)差點Hold不住了⋯懷孕是可以運動的、教練是不是想要我趕快生。」頂著7個月孕肚的她，懷孕後每周運動3到4次，被朋友笑說是「地表最強孕婦」！

芮德將在11月迎接天蠍女寶寶「米玲」，懷孕前身材曲線窈窕的她，本來就有運動習慣，孕後更找來專業教練制定適合孕婦的健身菜單，包括拉繩、推車、適量重訓來訓練核心肌群，就是為了生產做準備，不僅練出結實線條，肌力更比懷孕提高2成。

高爾宣愛妻芮德懷孕前就喜愛運動。（圖／攝自IG redhung10）

歌手芮德能唱能跳還會創作，懷孕前身材火辣。（圖／攝自IG redhung10）

影片曝光後，網友紛紛留言：「芮德一定要注意安全注意身體狀況，運動適量就好」、「米玲出生一定頭好壯壯！！！！現在就已經在鍛鍊」、「好猛的媽媽」、「練腿也練聲帶啊」、「俏媽咪會不會太強」、「注意安全」。

提倡「孕婦健身」的芮德坦言，她除了陪老公高爾宣到處表演，也一起運動，2人感情因此更甜蜜，閒不下來的她也持續維持音樂創作，未來更計畫幫女兒寫歌，開心表示笑說：「米玲給了我很多靈感！」