香港信報報導，潘功勝表示，在宏觀層面，要把握好經濟增長、經濟結構調整和金融風險防範之間的動態平衡；同時還要切實提高金融監管的有效性，加強監管協同，形成監管合力，依法將各類金融活動全部納入監管。

潘功勝稱，在化解融資平台債務風險方面，目前已取得重要階段性進展，融資平台數量和存量債務水平不斷下降，大部分融資平台到期債務實現了接續、重組和置換，融資成本負擔較之前顯著下降。

在金融支持房地產風險化解方面，潘功勝表示，從供需兩端綜合施策，多次調降分期貸款首付比例和分期貸款利率，設立保障性住房再貸款支持收購存量商品房，加快構建房地產發展新模式。在化解中小金融機構風險方面，當前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。

他表示，近年隨着金融支持力度不斷加大，中國普惠小微貸款、綠色貸款、高技術製造業中長期貸款、科技型中小企業貸款在過去5年的年均增速都在20％〜30％左右，大幅高於各項貸款平均增速；中國的融資可得性明顯提升，融資成本處於歷史低位。

中美科技博弈下，中國不斷推進科技自主可控。潘功勝指出，人行將聚焦中國的重大科技項目、中小科技企業等重點領域和薄弱環節，發揮科技創新和技術改造再貸款作用，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，為實現高水平科技自立自強提供有力的金融支持。

在金融開放方面，潘功勝說，要深化金融領域制度型開放，有序推進金融服務業和金融市場高水平開放，同時穩健扎實推進人民幣國際化，將堅持以市場驅動和自主選擇為基礎，持續完善跨境人民幣政策。並持續深化內地與香港金融合作，強化香港離岸人民幣業務樞紐功能，鞏固提升香港國際金融中心地位。