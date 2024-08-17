曾憑藉《山道猴子》影片描述台灣現今的年輕人飆車、愛面子等等最終離開人世的悲歌而爆紅的YouTuber「Eric Duan」，如今睽違一年多再度釋出新作品《媽媽得了癌症》，怎料故事太過真實且貼切再次轟動眾人，還勾起不少網友的共鳴，紛紛淚喊：「這根本就是日常。」

14日，Eric Duan終於釋出新作品《媽媽得了癌症》，故事內容描述一位擁有女友且社交生活頻繁的年輕上班族，看似不錯又豐富的人生，一切都從媽媽罹癌後變調，生活越來越崩壞。由於劇情故事包含癌末的媽媽，因聽信民間偏方與宗教，執迷不悟亂花錢買藥吃。

癌症末期的媽媽亂花錢，聽信民間偏方。（圖／YT@Eric Duan）

還有姊弟倆為了龐大的醫藥費，不惜犧牲時間與金錢等等，導致全家人被迫面臨巨大的壓力與重大選擇時幾乎快要崩潰。眼見病榻前的媽媽，大家才終於敞開心房，卻男主角早已失去了女友、失去了朋友，找不回過往的生活，和存款一樣一切歸零。

如此真實的故事，不僅貼近部分台灣民眾的生活，還道出現今醫療資源的不足與慘況，也讓醫護人員感同身受。整整長達1小時13分的影片，截至今（17日）共湧入47萬人次觀看，「這大概是我看過最醜的畫風，最感人，最無奈，最寫實的劇情」、「身為醫療人員，這段故事根本是日常！」

醫師無奈表示，醫療人手不足。（圖／YT@Eric Duan）

也有許多過來人含淚表示，「看到媽媽問穿制服還是運動服哭爆QQ，就是太多這種愛恨糾葛才會讓人對原生家庭心情很複雜」、「最難過的一刻是看到男主做出決定不要插鼻胃管的時候，他代替姊姊做出了這個最艱難的決定」、「後半段家族吵架、跟媽媽躺著病床叫兒子上學，那段我竟然哭了！」、「我媽媽三年前也因為肺腺癌離開，在今天看到這部作品後，相當感同身受。」