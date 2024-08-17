蕭美琴、陳其邁擔任頒獎人，頒獎表揚十大傑出農家。（高雄市政府提供／郭良傑高雄傳真）

蕭美琴肯定國際同濟會是社會穩定的基柱。（高雄市政府提供／郭良傑高雄傳真）

國際同濟會台灣總會第50屆全國年會17日於高雄展覽館盛大舉行，副總統蕭美琴在高雄市長陳其邁陪同下出席， 蕭美琴稱讚同濟會做為世界良善的力量之一，成為社會穩定的基柱，讓台灣能夠走向世界。陳其邁以地主身份歡迎國際同濟會成員來到高雄，也感謝他們在社會上的貢獻，致力服務兒童與社區，成為世界良善的力量。

蕭美琴在陳其邁陪同下進行展攤巡禮，她看到許多公益攤位展現的活力與認真，代表了高雄的熱情，也充滿了同濟會良善關懷的力量，給予參展人員肯定，並表示非常感動，尤其感謝同濟會在社會上的貢獻與關懷，也讓台灣社會在建構社會韌性的過程中，可以感受到無比溫暖。她同時也擔任十大傑出農業專家、青少年及兒童等榮譽頒獎人。

陳其邁特別感謝國際同濟會來到熱情的港都，為高雄增添許多光彩，他們對於對社會、對世界的貢獻良多，尤其在急難救助、公益活動上更是不遺餘力，每一位成員的熱心協助，都讓這個社會更加溫暖，他感性表示「台灣有同濟會真好」，誠摯邀請同濟會各位成員在年會期間盡情暢遊港都

國際同濟會為全球性的志工社團，秉持一步一腳印的精神，致力服務兒童與社區，改善世界。此次國際同濟會台灣總會第50屆全國年會在高雄展覽館盛大舉行，為睽違12年再次選擇高雄舉辦，活動現場更有100多家廠商參與攤位展售，同時也展現同濟會團隊精神，望開創新局，超越巔峰，期參與人數將創下全國年會新紀錄。