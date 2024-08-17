大陸重慶一名母親帶著孩子搭乘國內班機，因孩子不滿經濟艙座位過於狹小，在飛機上鬧得不可開交。母親非但不制止，反而質疑空服人員，為何前方空著的頭等艙座位不能讓他們入座，最終導致飛機延誤起飛整整一小時，引發眾怒。

事發當天，這名穿著紫色上衣的女子在機上大聲質問空服人員，強調頭等艙明明有空位，為何不讓她和孩子坐過去。她的小孩因為嫌棄經濟艙座位太小，不斷在客艙哭鬧，甚至直接衝向頭等艙。面對空服人員的勸阻，女子不僅不聽，還直接坐在頭等艙的空位上，態度頑固，完全無視飛機規範。

這場鬧劇導致班機延誤，其他乘客的行程因此被迫延後，氣氛瞬間緊繃。多名乘客忍無可忍，紛紛指責這名母親行為失當，更有人怒喊：「廢什麼話呀，把她轟下去！」

事件經網友拍攝影片曝光後，引發社會廣泛討論。網友對此行為譴責聲四起，有人直言：「監獄有空位啊，你去啊！」也有人呼籲航空公司將其列入黑名單，強調：「這是素質問題，必須嚴懲。」更有網友酸言：「火葬場的爐子也很多，給他們一家子都安排了吧」，質疑這名母親是否故意利用孩子製造事端，甚至認為這場鬧劇可能是經過精心策劃的行為。