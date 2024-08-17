近日先是日本作家野島剛表示，台灣要改善交通，才能成為觀光大國；接著又爆出墾丁觀光人潮大減，當地經營20年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布9月結束營業，引發台灣網友熱議。對此，居住在台灣的日本網紅《日本人的歐吉桑」表示，交通安全跟實現觀光大國其實沒什麼關係，並建議墾丁應該學習菲律賓發展海邊沙灘的模式。

「日本人的歐吉桑」昨（16）日在臉書分享，他覺得台灣要成為觀光大國，首要必須改善的就是偏重日本旅客的狀況。他指出，台灣旅遊非常適合日本旅客，但是吸引日本人的台灣觀光景點應該不太會吸引其他國家的旅客，可能需要加強除了日本旅客之外，讓其他國家旅客上癮的觀光因素。

他舉例，想吸引除了日本人以外的外國旅客，其中一個關鍵就是協助有舉辦海邊活動的墾丁或高雄，能樣菲律賓一樣發展海邊沙灘的經營模式，才對增加外國旅客人數有幫助。

至於野島剛呼籲台灣觀光發展首先必須改善交通的說法，「日本人的歐吉桑」認為，台灣交通對日本人來說不太安全，自己也認同，但是交通安全跟實現觀光大國其實沒有什麼關係，「泰國是觀光大國，但是交通比台灣危險；越南也是觀光大國，但是交通比台灣危險；另外菲律賓、印度、都是一樣的」。

他直言，雖然上述國家有比台灣更糟糕的交通狀況，但作為觀光大國都非常有名，因此安全的交通跟觀光大國其實沒有很大的相關性。他強調，「改善台灣交通狀況可能會增加日本旅客的人數，但是不一定會增加外國旅客的總人數。」