彰化縣消防局今天才針對中元普渡祭拜發布減少焚燒金紙的宣導，不料，彰化市延和街下午即發生疑似因燒金紙引發的住宅火警，消防員控制火勢後，衝入屋內將受困的一家4口引導出屋外，化解一場虛驚，起火原因及財物損失由消防局調查釐清。

今天下午3點59分，消防局接獲民眾報案指出，彰化市延和街1棟5層樓透天厝發生火警，現場疑為1樓起火燃燒，竄出火舌，且引發大量濃煙，因起火現場為1樓，屋內2名大人及2名小孩都來不及逃出，受困屋內，情勢危急。

消防局派遣第一大隊、彰化、鹿港、花壇等消防分隊共45名消防員、17輛消防車、5輛救護車到場，由第一大隊副大隊長吳哲佑坐鎮指揮。

現場火勢猛烈，且竄出大量濃煙，消防員立即鋪設水線灌救，幸好約20分鐘後，消防員見火勢順利控制，隨即進入屋內，上到3樓及4樓等樓層，將受困民眾引導出火場，其中1名小孩由消防員抱出，幸好4人經送醫檢查都無大礙。

經警方及消防員現場訪查，這起火警疑因民眾在燒金紙後，金紙灰燼未完全熄滅時，就已進入屋內，進而延燒到易燃物而釀災，詳細原因將再調查釐清。