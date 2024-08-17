台南市立委陳亭妃（右二）勤跑基層累積民調支持，爭取台南市長初選提名。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市不分區立委謝龍介笑稱民進黨作的是「助選式民調」。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

台南市立委賴惠員辦公室內部在月初公布1份6、7月間的台南市長對比式民調，民進黨以國民黨台南市立委謝龍介為假想敵，林俊憲以35.73％，贏過謝的26.44％，陳亭妃以33.85％，贏謝的26.31％。林、陳民調首次黃金交叉。林俊憲平常心認為言之過早，陳亭妃質疑民調出處的公信力，謝龍介笑稱是民進黨的「助選式民調」。

距下屆台南市長初選還有1年10個月，民進黨地方派系私下展開角力，打著賴清德子弟兵旗幟的林俊憲，年初以來民調大幅落後已準備10年的陳亭妃。綠營內部早聽聞陳亭妃的支持者「藍綠通吃」，很想知道以對比式「排藍」情況下，2人聲勢如何消長？

賴惠員6、7月間委託某民調公司，以對比式調查林俊憲VS謝龍介、陳亭妃VS謝龍介與王定宇VS謝龍介的民調，發現在排除藍軍支持前題下，林俊憲已追上陳亭妃，但領先未超過誤差值，2人大致平分秋色。連王定宇也以32.24％贏過謝龍介的26.31％，民調緊追在2人之後。

賴惠員提到，自己看到民調結果也嚇一跳，但民調資料上表態率4成多，依照過去選舉經驗，感覺準確。

被綠營列為假想敵的謝龍介表示，2022年參選台南市長時，自己起初民調始終不超過15％，最後卻拿下43％選票小輸黃偉哲，這次台南市長選戰都還沒起跑，自己就有26％，證明選民厭惡民進黨長期在台南市的派系惡鬥，藍綠差距已縮短。但他仍嘲笑民進黨作的是「助選式」民調，是在拱林俊憲上位。

陳亭妃質疑賴惠員這份內部民調「沒有出處」，真假難有公信力，自己內部民調都是大幅領先，因覺得現階段民調沒有意義，不願公布。

林俊憲表示，目前誰輸、誰贏都還言之過早，唯一能確定的是「繼續努力前行」。