2車相撞後，白色休旅車失控撞向路口停等的機車。（三重警分局提供）

17日下午3時許，新北市三重區新北大道一段與中華路口發生一起交通意外，現場情況混亂，所幸無人傷勢嚴重。據三重警分局通報，事故涉及2輛自小客車相撞，並波及4名停等紅燈的機車騎士及乘客。

三重警分局調查顯示，69歲的尤姓男子駕駛黑色賓士轎車，沿新北大道左轉中華路時，與直行的38歲陳姓男子駕駛的白色休旅車發生碰撞。事故還波及到待轉區停等紅燈的4名機車騎士及乘客，包括45歲的陳姓男子、26歲的阮姓女子、47歲的施姓男子和5歲的施姓女童。

此次事故共造成多名傷者，皆為四肢擦挫傷，其中黑色賓士的尤男胸部挫傷，乘客林姓女子四肢擦挫傷；白色休旅車的陳姓駕駛及乘客楊姓女子也均受四肢擦挫傷。所有傷者均由救護人員緊急送醫診治。

三重警方到場後，迅速管制疏導交通，並進行事故車輛拖吊作業。目前，詳細肇事原因仍在進一步釐清中。警方表示，將針對該路口加強執法，並呼籲用路人行經交叉路口時務必減速慢行，注意周邊車流，確保行車安全。