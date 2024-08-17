民眾黨主席柯文哲2024參選總統時也開立政治獻金帳戶，不過日前監察院公布相關明細後，其中「個人捐款」的部分，有高達93.7％是以現金捐款，引發各界討論。對此民進黨台北市議員林亮君引用柯文哲當時所使用的第三方支付平台業者聲明，並提出3個疑點，大膽假設又是「申報錯誤」。

林亮君指出，柯文哲在競選時，委託應援科技建置第三方支付平台，收取民眾個人捐款，而應援科技聲明，選舉期間每周捐款總額，會在扣除手續費後撥款入候選人受監察院許可之政治獻金專戶，手續費也會開立發票。在政治獻金申報說明中，也會告知候選人透過應援系統代收付之捐款，申報監察院時應選「匯款」為「捐贈方式」選項。

林亮君提出3大疑點並大膽假設柯文哲在「個人捐贈收入」上又申報錯誤，第一是以柯文哲與民眾黨的支持者組成而言，多半是年輕族群以及熟悉數位工具的族群，真的有可能捨棄線上刷卡捐款，大家抱著現金到競選總部去捐款嗎？第二，按照柯文哲所登錄的971萬餘元的平台手續費，假設以3％計算，也就是有3.23億餘元的刷卡小額捐款。

林亮君說，根據應援科技所提供的服務，除了將扣除手續費的捐款匯入擬參選人帳戶外，也提供超級方便的一鍵匯出服務，這對競選辦公室的財務人員來說真的是一大福音，可以立刻將大筆的線上捐款資料匯入監察院系統，完成登錄作業。「我推測應該是把所有線上捐款的通通申報成現金捐款了。」她直言，SOP都有，監察院有、第三方金流平台有，「是你柯文哲不照SOP做事，怪誰？」