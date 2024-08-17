我國高職生人數占比創下16年來新低，前立委陳學聖認為，這起現象來自於民進黨政府長期以來對技職教育體系的忽視，資源投入的不足，反而強化了社會大眾對高職的刻板印象，不利高職招生。教育部則回應，會持續強化國高中畢業生適性選讀技職教育。

陳學聖於今（17）日表示，根據教育部統計，我國高職學生人數及占比，皆從99學年度開始，逐年下跌至今。在最新的112學年度，我國高職生占比僅46.68％，不僅是16年來的新低點，也是99學年度以來，連續第14年下跌，顯示我國技職教育正面臨嚴苛的招生困境。

陳學聖提到，尤其總統賴清德每當出席技職教育相關活動時，總會提及時代改變、人工智慧時代來臨，試圖呈現技職教育的重要性。然而，民進黨政府長期以來對技職教育體系的忽視，資源投入的不足，反而強化了社會大眾對高職的刻板印象，不利高職招生，也沒有看到教育部提出相應的解決方案。

陳學聖向政府喊話，呼籲立即投入實際資源與配套措施，並呼應產業結構與發展，確實調整技職體系的人才培育方向，讓我國技職體系的學子，都能在務實致用、產學緊密合作的教學模式下，習得專業知識與技能，成為具有競爭力的新時代人才。

教育部回應，首先將持續推動就讀「實用技能學程」、「建教合作班」、「產業特殊需求類科」等班別之專業群科學生，除學費全免外，並也全額補助雜費，以引導學生適性選讀專業群科。

教育部也說，會辦理技職教育宣導，提升國中生對技術型高中內涵的認識與探索，持續優化改善技術型高級中等學校實習設備，並擴大推動產學攜手合作計畫2.0，以及加強學生就業能力與提升教師專業知能。