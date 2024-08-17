民眾黨爆發政治獻金風波，黨內不少人直指時任競總總幹事黃珊珊應辭去立委一職。黃珊珊表示，我們希望盡速地釐清；民眾黨創黨元老蔡壁如則表示，若是她在柯身邊，一定一肩扛起，把帳對清楚，更能重拾支持者的信任。媒體人黃揚明表示，有一群人希望蔡壁如班師回朝，希望黃珊珊滾蛋。到時民眾黨每天都在內鬥，2026年就毀了。

黃揚明今(17日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，有一群人希望蔡壁如班師回朝，希望黃珊珊滾蛋。可是現在民眾黨內的結構，有黃珊珊的人，也有蔡壁如的人。蔡壁如有「民眾黨之母」稱號，當年8月6日創黨，是蔡壁如一手促成的，一開始黨內黨代表、中央委員都叫「壁如派」，現在報仇剛好，因蔡壁如被流放邊疆，都不把她迎回來，他們很生氣了。

黃揚明接著表示，如果黃珊珊的人出事，現在黨內的結構，包括不分區立委，聽說很多都是黃珊珊主導的，這些人會反擊，到時這個黨每天都在內鬥，2026年就毀了。

黃揚明甚至認為，依照現在這個邏輯，2026年民眾黨就會毀滅了，因為全部在內鬥，比如民眾黨台北市議員「學姊」黃靜瑩那一區，就派另外一個人去選，也就是說，還有2年時間，民眾黨會發生什麼事，都有變數。