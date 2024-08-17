有男子和德國女友交往，於網上曬恩愛照，竟遭到女網友的言語霸凌。（圖／翻攝自小紅書）

大陸有男網友因被德國女友於社群平台「小紅書」上發布恩愛照，竟遭到多名女網友霸凌，稱他是「如此醜陋」、「長的中下水平又矮」、「家裡偏僻，家庭條件很差」，然而，他不畏女網友們的酸言酸語，而是充滿正能量的回應「人間還是有溫暖的」、「希望大家找到愛你、三觀正的人」。

一名微博博主「我愛我的德國老婆」日前發出一則貼文，他提到和未婚妻是社群平台「小紅書」的部落客Amanda是跨國戀愛，兩人歷經風風雨雨終於在一起，他也坦承自己長得不好看，但是未婚妻從未嫌棄他，並認為與他在一起快樂就就好。

博主指出，於七夕的當天，因為未婚妻在「小紅書」上分享兩人的甜蜜瞬間，竟然遭到眾多女網友霸凌，並且辱罵他，還向未婚妻灌輸「三觀不正的思想」，讓他看了這些內容感到非常難過，他不知道自己到底做錯了什麼，而未婚妻對女網友們的行為也感到氣憤，因此，不斷安慰他與關心他。

博主也說，很感謝支持他的朋友，讓他感受到人間溫暖，也希望大家能找到「一個愛你的人」，以及「一個三觀正確的人」。

這名博主也貼出女網友的謾罵內容「這個人是如此醜陋，他不配得到妳，請找個英俊的男人知道嗎？不是每個人都配得上妳..」、「妹子妳這麼美不要想不開啊」、「他長的是中下水平而且還矮，妳又美又高又白，妳值得更好的，真的一定要擦亮眼睛啊，別被騙了」、「男方家裡偏僻，家庭條件很差、趕緊分手重新找一個」。

對此，許多網友也在貼文底下支持博主表示「她們在嫉妒，結束」、「報警，然後抓幾個典型告一下」、「必須報警，什麼玩意啊！見不得別人好」、「兄弟別怕，睜眼看世界才是好的，加油」、「它們就這麼見不得人好？」、「兄弟，你未婚妻很護你的，看得我都酸了。祝你們幸福」、「她們越急說明你做的越對」、「記住，你們越開心，她們越破防，如果你心情不好，她們反而高興」、「嫉妒兩個字為什麼這麼寫是有原因的」。

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