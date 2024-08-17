高雄承億酒店17日首創在五星級酒店內舉辦的「2024承億鐵人三項賽」，吸引近百位選手參賽，選手年齡層從10歲到66歲都有，更有親子檔攜手參賽，雖然天公不作美，原本賽程預計為高空游泳、騎自行車、登高爬樓，因雨勢過大改成高空游泳、登高爬樓兩次，但還是澆不熄選手的熱情，一同齊聚在承億酒店熱血開賽。「2024承億鐵人三項賽」活動分為男子個人組、女子個人組、團體接力組，其中，年僅14歲的李晨希摘下「2024承億鐵人三項賽」冠軍，全程只花15分17秒就完賽，直接把總統套房大獎帶回家。

承億酒店攜手106clubhouse（佰勁國際股份有限公司）共同打造全台唯一在五星級酒店舉辦的「2024承億鐵人三項賽」，佰勁國際股份有限公司為專業自行車代理商，由一群熱心推行單車運動者所組成，主要引進多款歐美知名自行車品牌及提供優良支援服務。

本場賽事的獎項超豐富，個人組冠軍可享入住「承億酒店總統套房」尊榮資格；團體接力組冠軍則可享最大獎「承億酒店經典和式雙人房三晚」，另還有BAR KAO泰式餐酒館小包廂餐飲招待、貳陸日全食高空Buffet餐券等獎項；不僅如此，所有參賽者皆能獨享參賽禮品「運動毛巾」以及完賽獎品「紀念獎牌」，活動結束後，高雄承億酒店也貼心為參賽者準備精緻餐盒，讓大家能補充體力。

承億集團副董事長戴淑玲表示：「這是台灣首次在全台最美的飯店進行鐵人三項比賽，承億酒店從2022年開始運營以來，以『亞洲新灣區的文化客廳』為定位，讓飯店不只是用餐、住宿的地方，更是體驗生活樂趣及感受高雄日暖海闊的城市度假村，在這麼美的高空無邊際泳池風景前，自己也有了運動選手的精神和力量，也恭喜所有完賽的參與者，承億酒店內還有拳擊擂台、攀岩牆，我們將持續醞釀更多趣味活動，打造更多運動計畫！」

高雄市運動發展局長侯尊堯表示：「這是全台首場在五星酒店裡舉辦的鐵人三項賽，今天各位參賽選手都是『第一次』 ，承億酒店真的是高雄亞灣區最得天獨厚的所在，在這裡游泳就能看到美景，希望承億鐵人三項賽可以一直辦下去，一年會比一年精彩。」；106 Clubhouse董事長胡湘麒則表示：「我在41歲時心肌梗塞，之後開始運動，我認為運動是一個生活Style，大家除了努力賺錢之外，更重要的是享受人生，雖然今天天氣不好，但我剛還是跑去騎自行車，騎車的時候最了解公共建設做得好不好，高雄很漂亮，從工業化城市變身以運動休閒為主的城市，我相信承億酒店下次一定還可以再辦鐵人三項。」

而本場賽事最大焦點絕對是年紀只有14歲的李晨希，僅花了15分17秒完賽，精彩奪下女子個人組冠軍，帶領李晨希參與賽事的教練簡微禎表示：「2024承億鐵人三項賽絕對是室內鐵人三項賽的新趨勢指標，能在美美的酒店裡比賽特別，選手們也能拍美照。」

專門訓練鐵人三項的專業團體Team hexagon則把男子個人組、女子個人組以及團體接力組第二名全帶走，教練王千由、蔡曜宇表示：「雖然有點可惜，因為下大雨沒有騎到自行車，但在承億酒店內參加鐵人三項真的很有趣，光是泳池就很漂亮了！」

承億酒店除了大玩創意舉辦「2024承億鐵人三項賽」之外，位於酒店內23樓的拳灣高空健身俱樂部更推出8月主題團課「微醺夏夜」，集結了紅酒瑜珈、音療頌缽、芳療瑜珈等，帶給民眾不一樣的體驗，而今年夏天，高雄市立美術館隆重推出備受矚目的泰德美術館展覽《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，承億酒店就特別祭出「藝遊夢境」住房優惠，即日起至10月15日開放預訂，可入住日期至11月17日為止，平日雙人入住藝術房型每房每晚7,500元起，加碼送高雄市立美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展覽門票兩張、Tate Logo Bag兩份，再享日全食餐廳餐期任選一餐期／人。