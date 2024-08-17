女星蔡瑞雪擁有甜美外型、精緻五官，就讀北一女中時，就被封為「北一女神」，受到不少網友關注。經常在社群分享生活的她，近日也曬出一系列出遊美照，性感穿搭將傲人上圍擠出深邃事業線，辣照曝光後，現已累積2.6萬人朝聖。

蔡瑞雪14日在社群曬出多張美照，只見她在宜蘭民宿裡，放下一頭及腰長捲髮，身穿灰色細肩帶小洋裝，貼身剪裁讓她窈窕身型一覽無遺，光滑美背也因低胸設計露出一半，沒想到轉到正面，胸前更是挺出C級雪乳，畫面相當性感。

蔡瑞雪曬室內辣照吸2.6萬粉絲狂讚。（圖／IG@snowbabyq）

而她也以相同裝扮趴在床上對著電腦自拍，透過電腦螢幕反射可見，她的傲人上圍被壓出深長事業線，且渾圓北半球已快擠出衣服，她還對著鏡頭露出淺淺微笑，讓網友看了都要鼻血直流。

蔡瑞雪曬室內辣照吸2.6萬粉絲狂讚。（圖／IG@snowbabyq）

一系列室內辣照曝光後，立刻吸引2.6萬網友朝聖，紛紛留言大讚，「寶寶好漂亮」、「最喜歡迷人的瑞雪」、「喜歡瑞雪姊姊，超美的妳」、「看瑞雪就很耀眼了」、「瑞雪美到不行了」、「最後一張好特別」、「太美了，為妳著迷」、「喜歡嘟嘴派」、「風景拍的很美，鴨子也很可愛，但雪寶也很可愛」。

事實上，蔡瑞雪去（2023）年認愛富二代DJ孫麥傑，加上一直都有廠商邀約合作，可以說是愛情事業兩得意；不過，前陣子卻爆出與男友分手的消息，但事後雙方都出面駁斥，也曬出與男友的合影，主動破除分手的傳言，也展現感情活得相當幸福。