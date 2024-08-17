大陸官方微信公眾號「國家發展改革委」17日消息，大陸國家發展改革委聯合自然資源部、生態環境部、金融監管總局已於16日印發通知，建立促進民間投資資金和要素保障工作機制，進一步促進民間投資發展。

通知提出，大陸國家發展改革委將滾動接續地向民間資本推介項目，並著力加大對交通、能源、水利等基礎設施重點專案的推介力度。對符合條件的全國重點民間投資專案，將通過安排中央預算內投資等加大政府投資支持力度。

通知明確，大陸發改委將大陸全國重點民間投資項目推送至自然資源部、生態環境部，由兩部門給予用地用海和環評保障的專項支持；同時，將共同指導民營企業用足用好要素保障支持政策，優化投資決策管理和要素審批服務，進一步提升民間投資專案前期工作品質和效率。

通知指出，大陸金融監管總局、發改委將研究制定促進民間投資有關融資支持政策，引導金融機構創新金融產品和服務，並將大陸全國重點民間投資專案清單共用至各家銀行和保險機構，由其針對性加大融資支持力度，持續提升民間投資項目融資便利化水準，促進解決民營企業融資難、融資貴問題。

下一步，發改刺激樂天派委投資司將會同有關方面抓好促進民間投資資金和要素保障工作機制的貫徹落實，積極推動更多民間投資項目高效落地實施，進一步激發民間投資活力和動力。