56歲知名外景主持人阿嬌（謝雅琳），曾主持美食行腳節目《台灣尚青》以及料理節目《食全食美》、《嬌媽媽廚房》，形象活潑開朗又正能量，但其實有過一段失敗的婚姻，2008年再嫁小8歲的先生「老劉」。16日她在社群貼文自揭傷痛，說自己當年接到一通女生來電，意外發現前夫劈腿，才明白前夫總是晚歸的原因。她形容自己當下「整個僵住、動也不能動，好像幾乎連呼吸都停了」。

資深藝人阿嬌（謝雅琳），16日在粉專寫下當年抓包前夫劈腿的過程。她表示，生完孩子後變得更忙、工作不斷，錄影原本都在星期假日，剛好某次元宵節，臨時取消錄影在家，她在睡夢中聽到前夫和一名女性講電話，對方撒嬌說：「你不是跟我約好要去看花燈嗎？」阿嬌瞬間驚醒，當下感到一股冷流從頭往下直竄腳底，她整個人完全僵住、動也不能動，好像幾乎連呼吸都停了。

阿嬌和現任丈夫「老劉」一起經營料理頻道。（圖／攝自FB 阿嬌生活廚房lifekitchen）

她當時心想：「怎麼會？！我聽到的是真的嗎？」從沒想過這樣的事會發生，後來便開始質問前夫對方是誰？前夫只回說是「女同事」，然後開始先發制人，怒罵疑心病重。幾天後，前夫氣憤地說女同事提離職了，問阿嬌要怎麼負責？夫妻雙方為此陷入一系列攻防戰，她後來這才明白，前夫老是晚歸的原因，「他都送她回家。而不是回到我們的家，原來我的婚姻早已有了另一個人了。」

56歲的資深藝人阿嬌（謝雅琳），2008年再嫁小8歲的先生「老劉」，現在婚姻幸福。（圖／攝自FB 阿嬌生活廚房lifekitchen ）

文末，阿嬌寫下：「經過這麼多年說出來是清理那些年說不出來的痛。」、「因為當我提出離婚後他的種種刁難，讓我經歷了一場憂鬱⋯⋯」不少網友看到貼文也紛紛打氣，她也回應：「我收到了一些粉友的來信，很多都是跟我有著相似的經歷，當我勇敢地說出來之後，似乎在她們內心也得到了某種發洩。」最後也不忘感謝現任丈夫，「有了老劉的相伴讓我更勇敢的活出自己的樣子」。