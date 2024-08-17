APEC第14屆能源部長會議甫於秘魯利馬閉幕，各會員體同意採認「能源部長聯合聲明」，需確保以公正、有序和公平的方式，透過不同途徑進行潔淨能源轉型。在能源智慧社區倡議（ESCI）最佳案例評選活動中，首次將「公正轉型」納入評分要素，我國的「漁電共生推廣計畫」獲得智慧就業與消費類別金獎，能源工作小組(EWG)美籍主席Ariadne BenAissa特別讚許為「很好的公正轉型案例」，既能促進綠色經濟發展、並創造就業機會，和同為獲獎的美國、加拿大等案例都有結合推動公正能源轉型的作法。

此次會議除了歡迎「公正能源轉型倡議」的建立，亦認可潔淨與低碳氫能發展對溫室氣體減排的重要性，並通過「APEC發展和執行亞太地區潔淨及低碳氫能政策框架政策指引」。率領我國代表團的經濟部次長陳正祺，即在會上分享我國公正能源轉型實例並深化區域氫能對話，一致認同以公正、有序和公平的方式進行能源轉型，並認可潔淨與低碳氫能對於溫室氣體減排的重要性。

陳正祺亦於「APEC經濟體推動永續成長之氫能發展政策與行動」議程中，說明台灣經濟發展以製造業為重點，於製造過程中使用「氫氣」將有助於實現淨零碳排，並表示國際貿易是促進氫能發展和應用的最佳途徑，建立氫能國際貿易基礎規範為未來各會員體應努力的方向。

該項發言支持了主辦國秘魯提出的「APEC發展和執行亞太地區潔淨及低碳氫能政策框架政策指引」，盼透過氫能技術和商業模式的進步，早日實現氫能貿易。

推動氫能為臺灣2050淨零轉型國家政策之一，「氫能」關鍵戰略行動計畫已於去年通過核定。經濟部的角色之一是結合國內公部門（能源署、技術司、產發署及國營司）與三家國營事業（台電、中油、中鋼），成立「氫能推動小組」，以減碳為目標，依據發展規劃，短中期以能源部門、工業部門減碳為方向，中長期再導入運輸載具之應用。

經濟部借重國營事業單位的技術量能與經驗帶領企業，提高普及率。並透過整合相關單位之技術能量及資源，共同推動發電與產業應用之示範驗證，加速國內氫能發展。類似此次端上APEC國際檯面，有2023年與波蘭簽訂的「成立臺波氫能合作工作小組合作備忘錄」、今年4月以視訊方式進行「第一次臺波氫能工作小組會議」，以及今年4月組團出訪加拿大，拜會加拿大聯邦與省政府能源主管機關及氫能重要業者等。