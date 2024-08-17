滿江紅！彰化縣永靖鄉以精緻園藝與花卉苗木栽培聞名，有苗木之鄉之稱，昨天民眾發現該鄉獨鰲路的溝渠被染成紅色，嚇得PO緝凶，並問「是有天大的冤案要伸冤，還是單純是汙染？」永靖鄉長魏碩衛獲悉已通報彰化縣環保局，全案追查中。

民眾在臉書社團「我是永靖人（枝仔冰）」貼出數張灌溉溝渠被染紅的照片，質疑這樣滿溝紅的現象，會是村裡要出賢人的徵兆？還是有天大的冤案要伸冤？還是單純有人偷排工業廢水。

網友留言表示，永靖鄉是國內花卉苗木的重要生產地，造成灌溉溝渠一片通紅，應該是花農使用的染色劑所造成，雖是無毒，但這樣汙染灌溉溝渠實在不太好，且同樣的狀況已經發生過好幾次。

永靖鄉長魏碩衛在社群平台發現民眾提供的訊息後，已指示公所同仁前往現場採樣，但因近日午後都有大雨，到場時溝渠的紅色汙染物已被稀釋，也無法追查到源頭，雖然如此，但也已向環保局報案，立案追查中，也提醒民眾若發現汙染，第一時就通報、採樣。

該處灌溉溝渠位於獨鰲路附近，屬於農業區，該區並無染整工廠。當地居民說，該區與鄰近的田尾鄉是花卉生產區，之前田尾鄉的灌溉溝渠也發生遭染色的事件，經訪查是花卉染色劑所致，這次應該也是八九不離十。