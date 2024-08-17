「護國神山」台積電開出的高額薪水，讓其他各行各業都非常羨慕。但近日有一名工程師在網路上發文表示，自己是年薪百萬的科技新貴，但卻買不起竹北的房子，讓他相當不能理解。對此，其他網友紛紛調侃，「是新跪，不是新貴」；也有人指出，要怪就怪台積電裡面的學長姊吧，先把房都買光了。

原PO在台積電員工網路社群發文詢問，「我是年薪百萬的科技新貴，為什麼買不起竹北的房子？」僅短短的兩句話，就吸引大量台積人共鳴，有人直言工程師幾乎都是年薪百萬起跳，並稱在竹科工作這年薪只是基本，讓人餓不死而已。

更有人稱年薪百萬在竹北只算得上是科技新「跪」，在新竹連房仲都輸，並勸原PO可以先考慮關西、北埔等竹科外圍，再努力幾年換到蛋黃區。另外還有人透露，在竹科年薪百萬只是低薪階級，平均薪資至少要3百萬以上才可以出聲音。

至於竹科附近房價為什麼如此高昂，網友也解釋，「滿街都年薪百萬，大家互相卷互相炒，學長賺學弟的」、「因爲你的學長姐把你想買的都買光了」、「你想逃去哪，外圍竹東、竹南、二重埔，學長們也都買好等學弟了」、「韭菜學弟沒想通怎麼會來新竹？」。但也有人強調，「現在不捏下去買房子，以後更貴，要好好想清楚」。

據財政部公布《綜合所得稅申報核定統計專冊》2022年全台最富里顯示，竹科周邊近乎霸榜，新竹市東區關新里以平均所得461.1萬元居冠、第二名新竹市北區大同里則平均388.7萬元、新竹縣竹北市中興里347.5萬元排第三、第4名才是台北市士林區的永福里，平均所得為342.5萬元、新竹縣竹北市的東平里以平均所得336.0萬元搶下第5名。