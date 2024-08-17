印度東部大城加爾各答（Kolkata）9日發生一起實習女醫師勞累值班36小時之後遭姦殺的命案，醫界悲憤發動罷工。首都德里各大醫院罷工已6天，印度醫學會周六（17日）也加入行動並提出5大訴求，估計全國100萬名會員從當地時間清晨6時起暫停選擇性醫療服務24小時，僅急診重症維持運作，此舉將衝擊全球人口第一大國的醫療服務。警方周六逮捕1名嫌犯，這名33歲男子是與警方合作的志工，經常出入案發醫院。

綜合印度《經濟時報》（Economic TImes）、新德里電視台（NDTV）、財經媒體《商業標準報》（Business Standard）、路透社等媒體報導，全印度最大醫師組織印度醫學會（IMA）周五宣布周六全國罷工24小時，門診、一般手術暫停。各大醫院表示，醫學院教職員被迫加入緊急服務。

連續值班36小時睡地板遇害慘死

印度東部西孟加拉邦首府加爾各答國立RG Kar醫學院附設醫院一名31歲女性實習醫師，日前值班長達36小時之後只能在醫學院1間研討室的地毯上席地而眠，因為校區缺乏醫師宿舍與休息室。8月9日一早她被人發現死亡，警方稱她遭人性侵後殺害，驗屍報告顯示她的眼睛與嘴部流血，腿部、腹部、腳踝、右手掌與手指受傷。死者家屬認為女兒遭人輪姦。RG Kar醫學院與加入抗議的醫師指責警方處理不當、省府官員企圖湮滅證據保護嫌犯。中央調查局（CBI）在加爾各答高等法院命令之下調查此案，伊名官員周五表示已確定至少30名嫌疑人，陸續偵訊。

印度醫學會成員17日加入罷工行列，聲援遇害的加爾各答實習女醫師，要求政府正視婦女安全與醫療人員工作安全問題。

33歲男志工被捕

《印度時報》（Times of India）報導，就在當局組成7人特別調查小組（SIT）6小時之後，警方周六正式逮捕為加爾各答警方工作、經常造訪案發醫院的33歲志工羅伊（Sanjay Roy）。SIT周五晚間偵訊羅伊，並透過監視器畫面、1只扯壞的耳機發現他涉案。羅伊2019年以志工身分加入加爾各答警局災害管理小組，後來透過管道獲得案發醫院派工，多次獲派到院內警方櫃台工作，有時待的時間很長，這讓他能夠出入院內所有部門。

從印度獨立紀念日前一天周三（14日）起，全國多座城市有婦女與實習、住院醫師入夜後參加「奪回夜晚」（Reclaim the Night）活動遊行，抗議印度婦女極度缺乏人身安全的處境。首都德里多家公立醫院大罷工，許多患者連日求診無門，多數私立醫院表態支持但維持各項服務以支援醫療需求。各地醫學院學生周五發動抗議遊行集會，怒指政府對此案不作為。

印度孟買公立醫院醫師與醫學院學生16日上街抗議。（美聯社）

初階醫師大罷工 量能驟降

IMA表示，西孟加拉邦公私立醫院門診服務均受影響，西鄰加爾克漢德邦（Jharkhand）所有公立與私立醫院都加入罷工行列。東北部歷史最悠久的醫學院阿薩姆省立醫學院暨附設醫院（Assam Medical College and Hospital）舉行靜坐抗議。馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）公立醫院住院醫師13日起無限期罷工，私人醫師周六加入。東南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）首府清奈的醫師組織抵制行動，北部喜馬偕爾邦（Himachal）醫師協會周六罷工1天。

中南部泰倫加納邦（Telangana）的IMA代表雅達夫（Sanjeev Singh Yadav）說：「初級醫師都罷工了，這代表90%的醫師處於罷工狀態。」印度公立醫院往往擁擠髒亂，從業醫師長期抱怨過勞、薪資太低，人力不足問題遲未獲得解決，導致求診民眾憤怒而產生暴力行為。

5大訴求

IMA提出5大訴求：全面改善住院醫師工作與生活條件，中央修改《醫院保護法》，徹查女醫師命案並在期限內伸張正義究責，升級醫院安全措施比照機場標準，為受害者家屬提供公平且有尊嚴的賠償。聯邦政府周六與醫學會代表會面後敦促各地醫師為了大眾福祉回到工作崗位，並保證成立委員會確保醫療保健從業人員安全。

印度國家犯罪統計局（The National Crime Records Bureau）數據顯示，印度婦女與年輕女性遭受性暴力問題普遍，2022年性侵通報3萬1516起，比2021年增加20%。據信黑數龐大，因受害者羞於啟齒且對於警方缺乏信心。加爾各答女醫師命案令印度社會憶起2012年的「德里輪姦案」，一名女大生在新德里搭乘公共汽車時遭多名男性毆打輪姦死亡，當時也激起全民怒火，舉世關注。