高雄市一名年僅3歲的女童在家中撫摸其父親的生殖器官，並於與母親嬉戲時接觸母親的下體及胸部。母親疑惑地詢問女兒此等行為的緣由，未料女兒的天真回答讓父母大吃一驚：「保母爸爸教的。」女童的父母聞言驚愕不已，懷疑女兒遭到男性保母的侵犯，遂向警方報案，意圖為女兒討回公道。然而，經醫師鑑定後，認為女童正處於「對性器官產生好奇的年齡階段」，且缺少證據證明男保母存有猥褻行為，因此法官判男保母無罪。可上訴。

判決書指出，薛姓男保母自2021年3月起負責照顧女童，女童父母下班後再將女兒從保母處接回。2022年11月，女童返家時突然伸手觸碰父親的生殖器官，父親感到驚訝，以為是女兒不慎碰觸。豈料，女童在與母親玩耍時，再度觸碰母親的下體及胸部。父母商議後覺得可疑，詢問女兒此舉的緣由，女兒竟天真地回答：「保母爸爸教的」，還表示「保母爸爸會親吻她、撫摸她」。

父母聽女童回答後大為震驚，認為女兒遭到薛姓男保母的侵害，憤而報警提告，為女兒伸張正義。高雄地方法院審理案件時，薛姓保母喊冤辯稱，女童曾要求他抱抱，他拒絕後便以搔癢的方式讓女童退開。過程中，女童的側臉不慎撞到他的臉頰，他用嘴唇輕輕咬了女童的耳朵。此外，另有一次他坐在沙發上，女童跑來時踩到他的鞋子而跌倒，身體向前傾倒時，右手不慎觸碰了他的生殖器官。他反覆辯稱自己從未觸摸過女童的下體。

法官召集當初鑑定女童的醫師出庭作證。醫師表示，女童在接受檢察官、警方和社工人員詢問時，被問及「保母爸爸有摸過你的羞羞？」等封閉式問題，有引導女童回答的傾向。然而，女童無法具體描述保母爸爸是怎麼觸摸她的，陳述的可信度不高。至於女童下體紅腫的部分，則可能是小兒科門診常見的婦產科疾病。外陰部發炎、腫脹和發癢的症狀，通常是由外界刺激所致，例如衣物摩擦、不適當的沐浴清潔用品或其他人工刺激，難以證明女童遭到薛男碰觸下體。

醫師進一步指出，3歲孩童或一般孩童對於性器官會感到好奇，有時也會觸摸。女童剛好正處於「對性器官感到好奇的階段」，才會觸碰父母的下體。

法官綜合相關證據，認為檢察官提供的證據以及女童母親的指控均有瑕疵，證明力薄弱，難信以為真。此外，亦無其他證據支持薛男侵犯女童的說法。因此，認定罪證不足，判決薛男無罪，可上訴。

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