第11屆桃園電影節將已故巨星豬哥亮選為「焦點影人」，今（17日）舉辦「大尾導演」座談，邀請導演朱延平、邱瓈寬（寬姐）、黃朝亮、葉天倫暢聊合作往事，邱瓈寬透露準備拍攝《大尾鱸鰻2》時，豬哥亮已確診罹患大腸癌，她跟朱延平苦勸對方先開刀，沒想到豬哥亮一直不願意，最後更講到翻臉，朱延平只好出面緩頰說「那就拍吧」。

《大尾鱸鰻》當年上映創下4.3億的超高票房，豬哥亮也很喜歡自己的角色David Loman，但邱瓈寬坦言本來很不想拍續集，「他知道自己有大腸癌，還要求先聊劇本，但我覺得不應該啦，身體健康很重要，我良心上真的沒辦法」，不論旁人如何勸說，豬哥亮就是不願先治療，邱瓈寬便放話「你不開刀、我們就不拍」，沒想到豬哥亮也賭氣回「不拍就不拍」，並解釋是因為自己不想開15公分的大刀及裝上人工肛門，後來兒子也要大家尊重父親的意願，邱瓈寬不諱言「我還被罵，超傻眼」，但還是決定開拍。

導演黃朝亮也提到，自己跟豬哥亮合作時是對方已經生病，當初拍攝《大囍臨門》，本來團隊有意延期，豬哥亮堅持要繼續拍攝，但有發現在現場確實需要經常跑廁所，到了《大釣哥》時，更是能明顯感受到他的體力衰退，劇組也貼心縮短工時；導演葉天倫執導《雞排英雄》則是豬哥亮「出國深造」回歸的首部作品，他分享，本來該角色就是以豬哥亮為發想，「就算是毒藥也沒關係，而且是我的第一部電影，抱著初生之犢不畏虎的心態，他很適合那個角色，而且他是很愛戲的人，我覺得找他來演戲很值得！」

聊到此次電影節以豬哥亮為主題，朱延平也開心稱，豬哥亮、許不了是台灣老百姓共同的回憶，「少了豬哥亮，就不是完整的台灣電影，他們無可取代。」至於豬哥亮的電影曾被不少人批評內容「低俗」，朱延平也：「不可能每個人都說好，大家都有自己的想法，就用平常心看待，沒有寬宏大量就別拍電影，不是悶起來叫好沒有用的。」