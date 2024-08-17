高雄漁業產量占全國超過50％，擁有豐富的海洋資源。為確保產品品質並提升市場競爭力，海洋局積極輔導漁民及加工業者，並推動「高雄海味」品牌。茄萣區的興達港觀光漁市，憑藉近海捕撈和養殖資源，成為民眾熱門的採購地，不僅促進當地經濟，更吸引眾多遊客前來觀光與採買。

深受消費者青睞的「陳記姑嫂魚丸」2024年就推出創新優惠回饋活動。一口氣推出4款中秋禮盒，外觀精緻且具高CP值，深得小資族的喜愛。除了每年不斷創新，該品牌今年的試吃活動以大氣的整顆試吃吸引媒體關注，甚至成為YouTube上的熱議話題。該攤商多達20餘種商品，包含虱目魚丸、包蛋旗魚黑輪、花枝蝦仁排等明星商品，並於2024年新研發了「香芋雞肉丸」。中秋團圓順勢推出「夯一下好運龍總來」的超值親民禮盒，提供消費者在中秋送禮時不再傷腦筋有全新的選擇。

「陳記姑嫂魚丸」曾獲得2019年全國百大名店殊榮，其虱目旗魚丸以新鮮漁獲和高比例魚肉為特色，加上獨家配方，現打現做的品質讓消費者一口接一口欲罷不能。每年中秋節前，該品牌忙於準備大量訂單，並堅持將新鮮商品宅配送到指定地點。雖然距離中秋節還有將近1個月，已有許多老饕提前下單。今年店家推出了客製化商品與平價禮盒，期待在眾多攤商中脫穎而出，讓消費者在中秋佳節無論是送禮還是烤肉聚會，都能享受全新的味覺體驗。店家也貼心提醒，因應中秋宅配需求高峰，提早下單可避免配送延遲。