大陸福建寧德市近日通報當地一男子因2020年「翻牆」瀏覽境外網站，「不利於國家安全」，日前被予以行政處罰。通報未交代其瀏覽了什麼網站及內容，但寧德網警提醒稱，只要有過「翻牆」行為，不管目的是甚麼，甚至是什麼都沒瀏覽，只要「翻牆」就違法。

通報指，寧德市壽寧縣公安局網安大隊8月7日聯合國保大隊，成功查處一宗擅自接入非法訊道進行國際聯網、瀏覽境外媒體資訊、不利於國家安全的行政案件，抓獲違法行為人龔姓男子，「斬斷了境外不實資訊倒灌國內的通路」。

通報說，7月初，民警在日常工作中發現龔男於2020年有非法瀏覽境外網站的行為，掌握情況後，傳喚龔至公安局接受調查。經查，龔男供認不諱。公安局依法對其處以行政處罰。

根據大陸《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》，電腦資訊網路直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電訊網提供的國際出入口訊道。任何人不得自行建立或使用其他訊道進行國際聯網。如違反規定，可被罰1.5萬元（人民幣，約合新台幣6.7萬元）以下的罰款。