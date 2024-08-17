韓國啦啦隊超新星正妹李珠珢，今年憑藉魔性招牌舞步「三振舞」成功在台灣爆紅，7月底來台後更是颳起旋風，讓球迷紛紛敲碗來台發展。不過，近期韓國職棒（KBO）遭爆料有意放寬對啦啦隊的限制，而理由竟然是因為李珠珢。

現年20歲的李珠珢，在7月27、28日來台後廣受球迷熱烈歡迎，也讓富邦悍將的大巨蛋主題日湧入3萬多名觀眾朝聖，短短兩天再度讓她的人氣扶搖直上。有趣的是，李珠珢似乎非常享受在台灣的應援，不少網友也發現她的表情，明顯與在韓國的時候不同，變得愛笑、開朗許多。

李珠珢回到韓國後，不忘貼出台灣的美食。（圖／IG@my._.chuuu）

而李珠珢本人回到韓國後，還大量轉發在台灣的一切，包含球迷拍攝的畫面，還有台灣的點心與美食，還曝光與富邦悍將啦啦隊成員的私訊對話，卻也讓外界開始傳聞，這些動作大幅提升李珠珢在台灣發展意願。

再加上李多慧、邊荷律、安芝儇、李雅英等多位前輩在台灣的成功，已經開始讓部分的韓國球迷們擔心，明年恐怕再也看不到李珠珢在球場上跳舞，紛紛呼籲球團、聯盟應該重視啦啦隊的地位。

據韓媒爆料，韓國職棒高層已經意識到其問題嚴重性，並放寬一些對啦啦隊的限制，其中最明顯的就是啦啦隊的曝光度越來越高，包含李珠珢等起亞虎啦啦隊夥伴，前陣子來台灣參加富邦悍將的活動，還有日前她和韓華鷹人氣啦啦隊河智苑現身Super Junior希澈主持的網路節目，希望透過各種待遇來留住李珠珢。