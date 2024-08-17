由知名導演邱瓈寬（寬姐）執導、豬哥亮主演的《大尾鱸鰻》是台灣電影史上「輔導級」最高票房紀錄，相隔11年，終於在桃園電影節重新上映，寬姐今（17日）出席「天王崛起-億萬巨星豬哥亮」講座，巧合的是，當年影評人鄭秉泓正是座談會主持人，如今2人「狹路相逢」同台，但寬姐表示其實對於這類影評未曾動怒，而且事過境遷、一點也不介意。

《大尾鱸鰻》2013年上映，締造4.3億元票房，也引發許多話題討論，片中融入庶民文化，諸如「冰的」成了「翻桌」等諧音哏，將不同語言之間翻譯趣味玩到極致，不過當年影評人以「低俗」如何代表「本土」為標題，意有所指片中諧音趣味梗是綁架、消費、甚至作踐本土，對此寬姐展現影壇大姐大風範，高EQ回應：「低不低、俗不俗，端看我們是要高高在上，還是蹲下或彎腰謙卑的看生命真實的樣子。」

近年眾人緬懷豬哥亮，不過當年一起攜手在影壇刮起旋風的寬姐認為：「我比較不喜歡人走了之後歌功頌德，活著的人比較重要。」而與豬哥亮女兒謝金燕這些年來往來密切，由她領軍的「寬魚國際」這些年舉辦包括韓國歌后IU等演唱會，被問及是否有機會製作謝金燕之後的全新演唱會？她鬆口證實此事，並表示下半年還有重量級巨星演唱會即將登場，但礙於合約保密條款，暫時無法公布。