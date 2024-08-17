台南市17日新增1例境外移入登革熱病例，這名居住北區的30餘歲男性，偕伴前往泰國自助旅行後返國確診，為今年第14例境外移入確診病例。登革熱防治中心提醒市民，如有症狀應盡速就醫，並主動告知相關旅遊史，另請醫療院所提高警覺，善加利用登革熱快篩檢驗，並加強疑似個案通報。

登防中心表示，該個案8月3日至7日偕伴前往泰國自助旅行，7日返國後每日於北區工作室上班，11日至東區用餐，12日至中西區用餐，當晚出現腹瀉、發燒、肌肉痛及關節痛等症狀但自行服藥，13日及14日至診所看診也沒有主動告知旅遊史，15日至北區健身房運動，16日出現紅疹前往台南新樓醫院就醫時，醫院發現登革熱NS1快篩陽性通報，17日經檢驗結果確診為登革熱第三型。

目前衛生單位已立即啟動防治機制，完成居住地、工作地及活動地等室內緊急噴霧罐化學防治，以及環境周邊之病媒蚊密度調查；北區公所也立即動員里鄰長及志工進行孳生源清除，後續並已規畫相關化學防治作業。

登防中心主任尤天厚說，個案雖有發燒、肌肉酸痛、皮膚疹等典型登革熱症狀，但因合併有腹瀉，導致醫師以腸胃炎診斷，且未詢問旅遊史，錯失第一時間使用NS1快篩時機，也讓社區風險上升，因此提醒醫師提高警覺，凡符合登革熱症狀加腹瀉症狀者，均應詢問TOCC、及時篩檢與通報，降低社區暴發本土登革熱的風險。

登防中心還強調，今年境外移入確診個案4種型別都有，如果不慎在社區流行，民眾交叉感染形成出血性登革熱的風險大增，呼籲民眾切勿自行服藥或忍受病症不就醫，如未即時接受妥適治療，出血性登革熱死亡率可高達20％以上。