民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波扯出案外案，網紅「四叉貓」劉宇列出2024總統大選競辦幕僚「薪資排行」，其中民眾黨佔12人，時任柯競辦副總幹事陳智菡平均月薪更高達20萬。陳智菡及媒體人黃揚明則反問綠營多位要職未列出薪資的原因；時任賴辦發言人的戴瑋姍則回應，自己是「無薪全日志工」。黃揚明不禁表示，真的是豬隊友。

媒體人黃揚明16日質疑，賴清德競辦的重要幹部，如競總主委姚立明、競總發言人郭雅慧(現任總統府發言人)及陳世凱(現任政院發言人)、賴貼身幕僚陳羿伶(現任總統辦公室主任)等人的薪資，在監察院根本查不到。難道全都是義工？

黃揚明今(17日)更在臉書粉專表示，戴瑋姍的政治智慧還是不夠，沒人點名妳，是因為妳是領新北市議員的薪水，兼任競總發言人還能增加上節目領通告費的機會，但妳卻主動跳出來澄清自己是志工。這下，被點名的郭雅慧、陳世凱等人，本來可以裝死混過去，卻因為你的自以為是而讓這把火繼續燒，真的是豬隊友。

賴清德在競選期間的發言人，包括戴瑋姍，以及現任總統府發言人郭雅慧、行政院發言人陳世凱等。