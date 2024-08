「民歌天后」鄭怡日前受同門師弟「星光二班」冠軍賴銘偉之邀赴新加坡慈善義唱。她近期瘦身有成,甩肉10公斤,義唱當天新加坡總統也蒞臨致詞,鄭怡居然開心到直接烙英文跟總統抬槓起來,讓一旁的隨扈緊緊盯著鄭怡不放,事後看到照片的畫面,也讓她大笑三聲,直呼好有趣。

她也大讚新加坡總統風度翩翩,雙方聊得很開心,也解釋是她主動跟總統打招呼,「Hi Mr. President, how are u today? Welcome to our show, hope u have a wonderful night, enjoy!」然後總統也禮貌回應,歡迎她來到新加坡,謝謝她力挺慈善募款活動,並提及:「他(總統)雖不是華人,但很支持華人民間信仰,還會寫一手毛筆字,且當場揮毫,厲害厲害。」

鄭怡日前與新加坡總統見面互動。(星光娛樂提供)

台大歷史系畢業的鄭怡是華語樂壇知名的學霸歌手,當年以一曲〈月琴〉走紅,並在民國72年以一曲〈小雨來的正是時候〉蟬聯張小燕綜藝一百排行榜連續13週,大破紀錄,成功轉型流行歌手,包括〈想飛〉、〈心情〉、〈天堂〉等暢銷曲,並在東南亞大大走紅,去年還應「2023僑委會中秋文化訪問團」之邀,完成33天跑五個國家,共唱了12站的壯舉。她至今仍然常抵新加坡開唱。此番,她應同門師弟「搖滾宮主」賴銘偉之邀,前往新加坡裕廊鳳山寺為慈善而唱,鄭怡興奮說:「所以我等於是去新加坡唱廟口。」