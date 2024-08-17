資深藝人安迪2018年因病去世後，留下遺孀陳慧娥（阿娥）與一對兒女，3人持續活躍於演藝圈，其中陳慧娥近年除了接演戲劇外，也不時上節目分享生活經歷。近日她就透露，以前與婆婆住在一起時，不但被歸定不能鎖房門，且婆婆「每天都來我們房間」。

陳慧娥近日在《小明星大跟班》分享婆媳關係，提到婆婆不給私人空間時，讓她想起以前結婚後與婆婆住在一起，沒想到除了被規定不能鎖房門，對方還會每天到房間待著，「拿了一杯酒到我們房間，坐到天亮，就是跟他兒子聊天、看電視到天亮，所以我跟老公完全沒有屬於我們的時間」。

陳慧娥曝以前婆媳關係。（圖／YouTube 我愛小明星大跟班）

陳慧娥也坦言，女兒是去花蓮時懷上的，兒子則是去阿里山懷上的，「都不是在家裡有的！」而更誇張的是，有時候婆婆一出門，安迪就會把握時機求歡：「快點快點，媽媽出去了！」她則忍不住笑說：「好像在偷客兄。」

陳慧娥曝以前婆媳關係。（圖／YouTube 我愛小明星大跟班）

不過，因為不能鎖房門，所以有時候婆婆突然回來，陳慧娥與安迪就會嚇一跳，「婆婆一回來我們都沒穿衣服，我就棉被趕快蓋著」，結果婆婆看到竟用手拉扯陳慧娥的棉被說：「阿娥啊，大白天是在睡什麼，快起來。」超荒唐經歷令她印象深刻，也讓在場來賓聽了都驚呆。