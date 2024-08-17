明（18日）天各地水氣偏多，天氣不穩定，清晨到上午北部地區有零星短暫陣雨，中南部地區及澎金馬整天都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區恐有局部大雨。下周一到下周二清晨中南部地區需留意整日有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨，下周三天氣漸轉穩定，各地轉為多雲到晴。另下周一到下周五適逢年度大潮，新北到嘉義沿海低窪地區會受到影響。

中央氣象署指出，明天台灣仍受到大低壓帶影響，清晨到上午北部地區會有零星短暫陣雨，中南部地區及澎金馬整天不定時有短暫陣雨或雷雨，還有局部大雨發生的機率，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率；到了晚上西南風增強，水氣持續增加，南部地區要留意有短延時豪雨發生的機率。至於氣溫方面，西半部高溫普遍為29到32度，東半部高溫為32、33度，白天沒下雨時會感受到悶熱。

針對大低壓帶，氣象署分析，未來一周太平洋高壓逐漸增強、西伸，使低壓帶逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣；預估下周二之前水氣偏多，環境不穩定，但仍有熱帶系統發展的機會。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署表示，下周一到下周二清晨（19日到20日清晨）低壓帶持續影響且西南風偏強，中南部地區雨勢明顯，降雨時間拉長、範圍增廣，整日會有局部短暫陣雨或雷雨並可能有大雨，尤其南部地區恐還會出現局部短延時豪雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，此外澎金馬地區環境也不穩定，容易有對流發展，造成短暫陣雨或雷雨。

下周二（20日）白天開始雨勢趨緩，但是水氣仍偏多，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且還有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；海面上水氣仍偏多，因此澎金馬仍有短暫陣雨或雷雨。

下周三到下周六（21日到24日）水氣更為減少，高壓勢力逐漸增強，天氣漸轉穩定；各地大致為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，21日、22日清晨到上午南部地區亦有零星短暫陣雨。25日到27日天氣大多為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。另氣象署提醒，下周一到下周五適逢年度大潮，新北到嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。