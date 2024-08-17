民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，如今又被爆面紙費要900萬元，而14日綠營再爆申報餐費高達96萬元，且後續發票也被外界質疑有諸多疑點。對此，曾任柯LINE官方帳號管理員的時事評論員吳靜怡17日就表示，「競選總部的錢流出去，有一些錢偷偷流進去別人那裡，柯文哲，上億男，但每天又必須提心吊膽，快樂嗎？」引發討論。

吳靜怡17日在臉書上PO出一篇「柯文哲要找回良心不難，拿出帳冊而已！」的文章表示，柯文哲「政治獻金醜聞」的事實源頭就是有2000萬的漏洞，這麼高額的誤差一定不是瑕疵，而是蓄意為之，「難道柯文哲自己不知道？當所有焦點轉移到會計作帳、憑證都給檢調單位時，就是為了遮掩最重要的帳本，也就是實質政治獻金帳戶的支出金流，破洞的錢，到底流去了哪裡」。

吳靜怡質疑，「柯文哲是為了勝選而選，還是明知不會贏，為了經費而努力選到底？各種異常與廠商的對價關係，是假行政之權縱容浮報讓廠商獲利，還是真套利關係？」同時更指出，「民眾黨黨內的許多黨工、志工為了柯文哲選戰而辛苦，許多的節儉都是為了要讓柯文哲能有更多經費衝選舉，各政黨高額宣傳支出是『電視廣告』，民眾黨為什麼反而是在『廣播廣告』和『民調』，怪不得柯文哲支持者會炸鍋」。

吳靜怡更斷言，「競選總部的錢流出去，當然，也有一些錢偷偷流進去別人那裡」，吳靜怡最後也說，「柯文哲，上億男，但每天又必須提心吊膽，快樂嗎？」