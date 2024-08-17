「環境跟衛福是一體的，我們積極面對氣候變遷，醫療機構保護人體健康的同時也要追求環境友善！」，環境部與衛福部17日共同舉辦「綠色醫療高階主管領航營」，邀集各級醫院及醫界公協（學）會高階主管參與，以公私協力、跨部會合作。

環境部長彭啓明表示，醫院救人的任務擺第一，環境部將以協助擬定減碳策略、淨零路徑，與醫療業協力邁向綠色醫療，透過領航營分享醫療機構永續發展與淨零的國內外趨勢，聚焦我國政策及具體行動。

衛福部長邱泰源表示，氣候變遷已成為全球須面對的困難與挑戰，醫療機構作為社會的支柱，必須正視醫療產業對環境的影響。衛福部今年推動「醫療院所淨零碳排計畫」，第一階段以提升醫療機構淨零碳排相關知能為主，並協助醫院進行碳盤查。

邱泰源指出，第二階段則持續輔導醫療機構培育碳盤查種子人員，逐步協助醫療機構能自行培育以增進其能源管理能力；第三階段則擴大辦理，透過永續獎項及標竿學習，讓醫療產業共同邁向環境永續。

衛生福利部說明，第一階段的碳盤查已在今年起跑，輔導56家急重症大型醫院與15家中型醫院展開碳盤查，從中尋求方法從流程管理、資源再利用來加強減碳作為，並據此編寫指引，以引導中小型醫院參與碳盤查，讓全臺400多家醫院都加入綠色醫療行列。

彭啓明指出，國外的醫療機構多數都沒有被收碳費，醫療院所雖非國內碳費徵收對象，但仍屬能源消耗大戶，因此鼓勵醫院積極節能減碳，也可以節省開支，希望醫院不只救人、也可以救地球減少能耗。

國際健康無害組織（HCWH）碳足跡報告顯示，醫療部門約占全球溫室氣體排放的4.4％，其中三成排放來自於醫院設施、相關運具及營運所需電力與燃料使用，即所謂的範疇一及範疇二的溫室氣體直接排放；而供應鏈產生的範疇三排放實則占七成，來自於醫療供應鏈的碳足跡，包括藥品、食物及農產品、醫療器械、設備、儀器等商品及服務之製造、運輸、廢棄。