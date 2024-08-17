民眾黨政治獻金申報不實連環爆，重創民眾黨形象。日本政治學者小笠原欣幸認為，這意味柯文哲推翻兩黨政治的挑戰結束。前立委蔡正元預言表示，未來兩大一小的局面，可能會走到2028年，到時候再看整個變化。

蔡正元今(17日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中認為，未來可能重回藍綠兩大格局。最近黃珊珊搞出這局面，小草會跑掉一些，所以沒有辦法撐起3大黨，但是會撐起兩大一小。

蔡正元接著表示，就國民黨的立場來講，畢竟和民眾黨曾有緣在立法院合作，雖然短短幾個月，但是也是盟友。盟友有難，就多給溫暖，能給多少就給多少，也不用勉強，但切忌有國民黨任何人落井下石。

蔡正元預言，兩大一小的局面會走一段時間，可能會走到2028年，到時候再看整個變化。民眾黨的成長動力，因為黃珊珊等幾個事件，整個動力看來停止了，而且還可能後退。還有民進黨要修理柯文哲司法案件，擺明就是政治案件，不過這也會使得民眾黨的支持力量、動能往後退。

蔡正元表示，雖然未來可能變成兩大一小局面，但是民眾黨並不會掉到懸崖下去，因為他們還有立委黃國昌、前立委蔡壁如等有動能的人物。