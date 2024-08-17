彰化縣員林市百果山親子探索樂園在其臉書粉專發出停業公告。（翻攝百果山探索樂園臉書專頁／孫英哲彰化傳真）

號稱是全台首座恐龍主題樂園的彰化縣員林市百果山親子探索樂園，今天在其臉書粉專發布停業公告指出，營業至今年8月31日止。園方強調，雖原計畫營運到今年年底，但因園區設施已逐漸老化，加上近期受颱風、連續降雨和地震的影響，決定提前半年結束營業，何時再開放，尚待評估。

百果山親子探索樂園於6月底就在其臉書專頁公告表示，因為恐龍村的租約即將到期，因此園區計畫營運到今年年底，請大家把握最後的機會，相揪作伙來玩，再和恐龍們一起留下難忘的回憶！當時許多網友即留言表達不捨，強調該樂園是他們全家的回憶，「每張孩子跟恐龍拍的照片，都笑的好開心！」

就在不少粉絲一片哀號之際，百果山探索樂園業者今天發布停業公告，強調因颱風、連續降雨和地震等影響，加上設備逐漸老化，決定營業至本月底，預計9月1日起停止對外開放，園方對此深感抱歉，若消費者持有未使用票券等相關問題，可私訊粉專小編；未來有任何動向，都會在粉專公告。

主打原始森林恐龍景觀的百果山親子探索樂園，於2016年底開幕，業者租下荒廢近20年的員林百果山樂園，斥資6000萬元，重新打造一座8000坪的恐龍樂園，栩栩如生的數十隻大型仿真恐龍穿梭林間，每隻恐龍還會動、會叫，逼真度十足，嚇哭不少首次造訪的小小孩，一開幕即引發討論。

置身該樂園有如身處侏儸紀世界，開幕後雖為沈寂已久的百果山又再帶來人氣，但開幕時間一久，這座以拍照為主的樂園，新鮮度也逐漸遞減，加上又遇到3年疫情攪局，再再考驗業者的經營能力。這座號稱是全台第一座的恐龍主題樂園即將走入歷史，不少民眾都感到可惜，也盼再有業者進駐，讓百果山風華再現。