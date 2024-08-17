新加坡創作女聲魏妙如去年底甜蜜嫁給台灣音樂人黃昺翔，正式成為「台南媳婦」，她近來受台南觀光局邀請擔任台南觀光大使，參加新加坡NATAS旅遊展，推廣台南景點及美食，她說：「能以旅遊大使身分回新加坡，感到很榮幸，也希望新加坡的大家跟我一樣愛上台南。」

魏妙如在新加坡NATAS旅遊展上賣力介紹自己「十個愛上台南的理由」包括好吃好逛的老街、小巷弄色彩繽紛的壁畫、傳統市場感受在地氣息、古蹟走走看看、特色文創小店、各種傳統美食、超CHILL咖啡廳和酒吧、美術館、花市以及各大夜市。

魏妙如近來受台南觀光局邀請擔任台南觀光大使。（天賦音樂提供）

因為台南每個夜市營業星期不同，魏妙如甚至在現場以口訣「大大武花大武花」教新加坡民眾如何分辨哪天該去逛哪個夜市，道地程度讓人大吃一驚，魏妙如笑說自己真的很常回台南，台南已經像是她的第二個家鄉一樣熟悉。

她也特別在現場獻唱台語歌曲〈查某囡仔〉，這首歌訴說著女生北漂工作打拚渴望愛情的故事，「我覺得跟我一開始從新加坡到台灣的心情很相似。」而也是因為當年魏妙如參加歌唱比賽時選唱了這首歌，向黃昺翔學習正確的台語發音，兩人才因此相熟最後成為了夫妻，「因為這首歌才能有機會認識到台南這麼可愛的地方，所以今天特別唱給大家聽。」

她也在現場透露與老公黃昺翔第一次約會地點就是在台南，她還清楚記得兩人騎著機車，在一天內狂跑了12個景點和美食店，在那之中她最印象深刻的就是義豐冬瓜茶，從此成為她的最愛，每次回台南都一定要去喝，「台南食物口味都甜甜的，我們新加坡也有很多人喜歡超甜的飲料像是Ice Milo、Milo Dinosaur，相信大家也會跟我一樣愛上台南的美食。」